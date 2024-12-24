Белстат: средняя зарплата белорусов снизилась до 2331 рубля

В региональном срезе самые высокие зарплаты в ноябре были в Минске — 3112 белрублей. В Минской области — 2351,9 белрубля, в Гродненской — 2097,9 белрубля, в Гомельской — 2097,5 белрубля, в Брестской — 2086,5 белрубля. В Витебской и Могилевской областях средние зарплаты ниже 2000 белрубля.