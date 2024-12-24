Белстат: средняя зарплата белорусов снизилась до 2331 рубля

В Белстате назвали размер средней зарплаты в Беларуси за ноябрь.
Так, размер номинальной начисленной средней заработной платы белорусов за ноябрь 2024-го составила 2331,8 белорусского рубля.
При этом в октябре размер средней зарплаты составлял 2363,4 белрубля. Таким образом, за ноябрь средние зарплаты в стране снизились почти на 32 белрубля.
В денежном выражении размер ноябрьской средней зарплаты снизился примерно до уровня августа, тогда она составляла 2341,2 белрубля.
В региональном срезе самые высокие зарплаты в ноябре были в Минске — 3112 белрублей. В Минской области — 2351,9 белрубля, в Гродненской — 2097,9 белрубля, в Гомельской — 2097,5 белрубля, в Брестской — 2086,5 белрубля. В Витебской и Могилевской областях средние зарплаты ниже 2000 белрубля.
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