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В Омске на месте кинотеатра «Сатурн» построят ТЦ

Проект торгового центра на улице Багратиона уже прошел госэкспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке построят торговый центр. Проект ТЦ на улице Багратиона уже успешно прошел госэкспертизу, соответствующие сведения появились в госреестре.

Застройщиком является омское ООО «Сириус». По данным ЕГРЮЛ, владельцы компании с долями в 80 и 20% соответственно — Евгений и Ольга Мосуновы. Разработчиками проектной документации на ТЦ стали ООО «Омскрегионпроект» и ИП Антон Петров и Александр Лавров. Гендиректором ООО «Сириус» является Марк Етчо.

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