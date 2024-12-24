В Омске на месте кинотеатра «Сатурн» построят ТЦ

Застройщиком является омское ООО «Сириус». По данным ЕГРЮЛ, владельцы компании с долями в 80 и 20% соответственно — Евгений и Ольга Мосуновы. Разработчиками проектной документации на ТЦ стали ООО «Омскрегионпроект» и ИП Антон Петров и Александр Лавров. Гендиректором ООО «Сириус» является Марк Етчо.