В новосибирских магазинах появятся полки с социальными продуктами

В новосибирских магазинах до конца 2024 года появятся социальные полки с продуктами первой необходимости, цены на которые будут заморожены. Об этом агентству ТАСС сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
― Сейчас прорабатывается вопрос создания социальных полок, чтобы были в одном месте несколько продуктов, на этой неделе эта работа будет завершена. Люди смогут приобретать продукты без повышения цен, такое соглашение с рядом производителей и рядом торговых сетей уже минпромторгом заключено, ― сказал прокурор.
На социальных полках будут находиться такие продукты, как овощи, хлеб, крупы и другие товары.
Напомним, что в октябре в России резко «взлетели» цены на масло, после чего Федеральная антимонопольная служба рекомендовала региональным властям заключить соглашения с производителями о стабилизации цен.
А в ноябре пять новосибирских производителей решили подписать соглашение о стабилизации цен на масло.
Валерия ПЛЮСНИНА.