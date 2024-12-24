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В новосибирских магазинах появятся полки с социальными продуктами

Цены на них будут заморожены.

Источник: Freepik

В новосибирских магазинах до конца 2024 года появятся социальные полки с продуктами первой необходимости, цены на которые будут заморожены. Об этом агентству ТАСС сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

― Сейчас прорабатывается вопрос создания социальных полок, чтобы были в одном месте несколько продуктов, на этой неделе эта работа будет завершена. Люди смогут приобретать продукты без повышения цен, такое соглашение с рядом производителей и рядом торговых сетей уже минпромторгом заключено, ― сказал прокурор.

На социальных полках будут находиться такие продукты, как овощи, хлеб, крупы и другие товары.

Напомним, что в октябре в России резко «взлетели» цены на масло, после чего Федеральная антимонопольная служба рекомендовала региональным властям заключить соглашения с производителями о стабилизации цен.

А в ноябре пять новосибирских производителей решили подписать соглашение о стабилизации цен на масло.

Валерия ПЛЮСНИНА.