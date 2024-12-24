В новосибирских магазинах появятся полки с социальными продуктами

― Сейчас прорабатывается вопрос создания социальных полок, чтобы были в одном месте несколько продуктов, на этой неделе эта работа будет завершена. Люди смогут приобретать продукты без повышения цен, такое соглашение с рядом производителей и рядом торговых сетей уже минпромторгом заключено, ― сказал прокурор.