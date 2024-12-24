103 спецмашины рассыпали 4 тысячи тонн реагентов на Волгоградские дороги

Водителей просят соблюдать осторожность в условиях осадков или густого тумана, выбирать безопасную скорость и поддерживать необходимую дистанцию между автомобилями. В регионе также организованы 31 площадка для временной остановки транспортных средств, общая вместимость которых превышает 4 тыс. машиномест. Эти площадки могут быть использованы в случае необходимости переждать непогоду.