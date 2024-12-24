103 спецмашины рассыпали 4 тысячи тонн реагентов на Волгоградские дороги

В Волгоградской области в течение последнего дня для обеспечения безопасного движения на региональных и межмуниципальных дорогах использовалось 103 единицы техники.
В работу было отправлено около 3,3 тыс. тонн противогололедных материалов. Мониторинг дорожной ситуации продолжается в круглосуточном режиме. В настоящее время дорожные службы активно обрабатывают автодороги песко-соляной смесью, особенно в северных и центральных районах области.
В случае ухудшения погодных условий количество задействованной техники может быть увеличено, и для этого на готовности находятся 436 единиц спецтехники. Также на складе имеется запас в 230 тыс. тонн противогололедных материалов.
Водителей просят соблюдать осторожность в условиях осадков или густого тумана, выбирать безопасную скорость и поддерживать необходимую дистанцию между автомобилями. В регионе также организованы 31 площадка для временной остановки транспортных средств, общая вместимость которых превышает 4 тыс. машиномест. Эти площадки могут быть использованы в случае необходимости переждать непогоду.
На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи перед профильными службами для обеспечения готовности к возможным изменениям погоды и дальнейшему повышению безопасности на дорогах региона.