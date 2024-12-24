Доллар и евро подешевели во вторник

Банки по итогам торгов также изменили стоимость. Евро реализуют в среднем по 3,59 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,40 рубля за одну единицу, принимают — по 3,38. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,42 белорусских, готовы приобрести — по 3,36.