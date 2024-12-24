Доллар и евро подешевели во вторник

Российская валюта прибавила в стоимости 0,54%, теперь за 100 единиц на торгах просят 3,41 белорусских рубля. «Американец» продемонстрировал падение на 0,61%, за одного «Вашингтона» покупателю придется выложить 3,42 белорусских рубля.
Евро сдал позиции больше других валют — на 2,15%. Теперь на бирже установлена цена в 3,52 белорусских рубля.
Юань просел в стоимости на 1,07%, приобрести 10 «китайцев» можно за 4,69 белорусских рубля.
Банки по итогам торгов также изменили стоимость. Евро реализуют в среднем по 3,59 рубля, покупают — по 3,56. Доллар банки продают по 3,40 рубля за одну единицу, принимают — по 3,38. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,42 белорусских, готовы приобрести — по 3,36.