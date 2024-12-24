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В Екатеринбурге утвердили строительство гимназии «Арт-Этюд» на Эльмаше

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика для строительства гимназии «Арт-Этюд».

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга утвердили строительство гимназии «Арт-Этюд» в ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше. Посещать учреждение смогут 1100 учеников. Постановление подписано главой города Алексеем Орловым.

— По контракту возведение завершится в 2028 году. Здание расположится в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка, — рассказали в администрации Екатеринбурга.

Площадь застройки превысит 32 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан не только на учеников, но и на 280 получающих дополнительное образование.

Помимо этого, застройщик благоустроит еще 36,4 тысячи квадратных метров прилегающей к гимназии территории. Финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.

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