В Екатеринбурге утвердили строительство гимназии «Арт-Этюд» на Эльмаше

Власти Екатеринбурга утвердили строительство гимназии «Арт-Этюд» в ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше. Посещать учреждение смогут 1100 учеников. Постановление подписано главой города Алексеем Орловым.
— По контракту возведение завершится в 2028 году. Здание расположится в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Площадь застройки превысит 32 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан не только на учеников, но и на 280 получающих дополнительное образование.
Помимо этого, застройщик благоустроит еще 36,4 тысячи квадратных метров прилегающей к гимназии территории. Финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.