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Марат Хуснуллин открыл движение по южному обходу Канска

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» запустили дорогу в обход Канска.

Источник: КРУДОР

В Красноярском крае 24 декабря открыли движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обход Канска. Старт движения дал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба КРУДОР.

Теперь объехать город можно по 18-километровой двухполосной дороге и почти 300-метровому мосту через реку Кан. Участок трассы, как отмечают в КРУДОР, входит в состав транспортного коридора «Россия».

Для безопасности движения на трассе установили современное освещение, барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также поставили шумозащитные экраны у посёлков Зелёный Луг и Новый Путь.

Напомним, строить дорогу в обход Канска начали ещё в 2020 году, а сдать должны были к 2021 году. Однако подрядчик обанкротился, завершить строительство трассы пришлось уже другой компании.