Марат Хуснуллин открыл движение по южному обходу Канска

В Красноярском крае 24 декабря открыли движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обход Канска. Старт движения дал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба КРУДОР.
Теперь объехать город можно по 18-километровой двухполосной дороге и почти 300-метровому мосту через реку Кан. Участок трассы, как отмечают в КРУДОР, входит в состав транспортного коридора «Россия».
Для безопасности движения на трассе установили современное освещение, барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также поставили шумозащитные экраны у посёлков Зелёный Луг и Новый Путь.
Напомним, строить дорогу в обход Канска начали ещё в 2020 году, а сдать должны были к 2021 году. Однако подрядчик обанкротился, завершить строительство трассы пришлось уже другой компании.