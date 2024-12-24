Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса «100 лучших товаров России».