Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

«Мы выпускаем несколько десятков тысяч упаковок в месяц. Это достаточно немного, но мы нацелены не на массовость, а на эксклюзивность», — подчеркнул директор компании Максим Кабанов.
Он отметил, что в первую очередь здесь ведется научная деятельность, при этом постоянно совершенствуются технологии обработки сырья. Трудятся на предприятии до 15 человек, в том числе научные сотрудники. При этом производство зависит от сезона.
«У нас сложились взаимоотношения с поставщиками сырья, которые добывают морскую продукцию. Есть проблемы, связанные с тем, что ряд районов закрыт для вылова. И второе — морские компоненты имеют сезонность. Мы под это подстраиваемся», — рассказал Кабанов.
Мидийный гидролизат от последствий облучения.
У каждого продукта, по словам директора, разные этапы производства. Например, здесь создают уникальный по своему составу гидролизат из черноморской мидии.
У этого продукта долгая история. Идея его создания, по словам Кабанова, возникла еще после чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда необходимо было снижать последствия радиационного заражения. И посчитали, что мидийные моллюски могут в этом помочь.
Прикладными разработками занимались научные институты в СССР.
«В 1997 году мы решили эту идею доработать, потому что технология, которая использовалась в других продуктах, была сложная. Наша задача была сделать продукт технологичным и более дешевым. Этим и занимались более 10 лет», — поделился директор предприятия.
По его словам, мидийный гидролизат — это иммуномодулятор. Он способствует в том числе снижению последствий облучения. Продукт керченского предприятия исследовался в институте радиологии в Харькове, и были получены прекрасные результаты. При этом его технология постоянно совершенствуется.
Максим Кабанов обратил внимание, что для производства гидролизата подходит не каждая мидия. Предприятие работают с компанией, которая специализируется на выращивании моллюска на озере Донузлав.
«У этих моллюсков очень высокие заданные свойства. Нам подходит мидия, которая подросла, но не очень крупная — 3−4 см. Она обладает многими биологически-активными свойствами», — подчеркнул директор предприятия.
Далее моллюсков везут в Керчь, промывают, измельчают, выпаривают в вакуум-испарителе, следом идет пастеризация и розлив.
«Гидролизат — морской жидкий концентрат. Мы используем его и для косметики. Сейчас ведется работа, чтобы выпускать его в виде капсул для упрощения приема и увеличения срока хранения. Поставляется он по всей территории РФ», — объяснил директор.
Кроме мидий, на предприятии используют также устрицы, водоросли, медузу, бычка, из которого, например, делают коллаген.
«Природа наша богата. Сейчас мы работаем с печенью ската, выпускаем жир ската, второй продукт — омега-комплекс, из шкуры ската делаем коллаген также в виде гидролизата», — поделился Максим Кабанов.
Производственный процесс.
На данный момент на предприятии работает два цикла производства: таблетировщик и капсулятор. За каждым аппаратом по одному человеку.
«Нам не нужно много людей. Мы высокотехнологичное производство. Производим порядка двух тысяч капсул и столько же таблеток в час», — рассказал директор по развитию, научный консультант Алексей Ганин.
На данный момент на предприятии задействован полностью первый этаж. Там же происходит упаковка продукции и наклеивание этикеток.
«Можем делать порядка 10 тысяч упаковок продукции в месяц. Если же задействуем второй этаж, то сможем удвоить этот объем в течение полугода. Но нужны партнёры, которые будут заинтересованы в крымских препаратах», — говорит Алексей Ганин.
Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса «100 лучших товаров России».
По словам начальника управления промышленного комплекса министерства промышленной политики Крыма Дениса Малтабара, парфюмерно-косметическая отрасль — это своего рода визитная карточка республики.
«Крымская косметика представлена на многих выставках, многих мероприятиях, которые проводятся в том числе и при поддержке нашего министерства».
Он также напомнил, что меры поддержки в Крыму для всех предприятий примерно одинаковые. Это субсидии на сертификацию и льготные займы от Фонда развития промышленности, который был докапитализирован на 150 миллионов, в том числе благодаря поддержке федерального центра.
Любые нововведения в производство, по его словам, показывают, что Крым не только курортный регион, но здесь есть и курортная промышленность, в том числе инновационная.
«В следующем году мы планируем зарегистрировать промышленный кластер парфюмерно-косметического производства. Потому что все предприятия достаточно самобытные, уникальные. Их продукция пользуется вниманием на территории России и за рубежом. Она вывозится в Беларусь, Казахстан, Иран, Китай».
Ранее стало известно, что крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии. Они уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.