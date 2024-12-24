Железнодорожные предприятия сертифицируют по новым требованиям безопасности

Сертификаты будут выдаваться Железнодорожным агентством после оценки способности железнодорожной компании соответствовать требованиям безопасности.
Для получения доступа к инфраструктуре железнодорожные компании будут подавать заявку на выдачу или продление сертификата через «единое окно», что должно упростить процесс его получения. Выданные или продленные сертификаты безопасности будут действительны в течение пяти лет.
Если компания не соблюдает требования безопасности или в результате проверок выявлены серьезные риски, Железнодорожное агентство может принять решение о приостановлении или отзыве сертификата безопасности.
Реализация постановления, как заверили в правительстве, «обеспечит развитие современной и безопасной железнодорожной инфраструктуры, соответствующей европейским стандартам».