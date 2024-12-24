Мэр сообщил о повышении зарплаты дорожных рабочих в Новосибирске

— Еще несколько месяцев назад количество дорожных рабочих в городе составляло всего 160 человек при нормативе в 350−400. Сейчас их уже 300, и мы продолжаем работать по данному направлению, — рассказал Кудрявцев в эфире «Вести Новосибирск».