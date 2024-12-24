Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр сообщил о повышении зарплаты дорожных рабочих в Новосибирске

Число рабочих увеличили в 2 раза.

Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению мэра Максима Кудрявцева, за время его пребывания в должности зарплату дорожных рабочих в Новосибирске удалось поднять до 65 тысяч рублей.

— Еще несколько месяцев назад количество дорожных рабочих в городе составляло всего 160 человек при нормативе в 350−400. Сейчас их уже 300, и мы продолжаем работать по данному направлению, — рассказал Кудрявцев в эфире «Вести Новосибирск».

Градоначальник подчеркнул, что стремиться достичь «премиального уровня уборки города». В этих целях администрация закупила специализированную технику на 2 миллиарда в текущем году. Теперь профильный автопарк насчитывает 600 машин.