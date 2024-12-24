Власти Литвы ввели новые ограничения по товарам для Беларуси

Правительство Литвы вводит новые национальные ограничения в отношении Беларуси и России, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, с 1 января 2025 года начнет действовать обновленный список товаров двойного назначения, ввоз которых ограничивается для вывоза на территорию Беларуси и России.
В пресс-службе литовской таможни разъяснили, что список товаров двойного назначения, которые ограничены для вывоза в Беларусь и Россию, пополнился сейчас химическими элементами с добавками для использования в электронике, центрифугами, машинами и аппаратами для фильтрации или очистки жидкостей или газов, дорожными тракторами, различными компонентами ТС, в том числе трансмиссионными валами, подшипниками, сцеплениями, коробками передач, запчастями, некоторыми другими товарами.
При этом Литва исключила из национального перечня товары, включенные в санкционный список ЕС.
Ограничения будут действовать до 2 января 2026-го.
Тем временем Латвия уведомила Минск о лимите на топливо в баках автомобилей из Беларуси.
И еще Белстат сообщил, что средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась до 2331 рубля.