Власти Литвы ввели новые ограничения по товарам для Беларуси

В пресс-службе литовской таможни разъяснили, что список товаров двойного назначения, которые ограничены для вывоза в Беларусь и Россию, пополнился сейчас химическими элементами с добавками для использования в электронике, центрифугами, машинами и аппаратами для фильтрации или очистки жидкостей или газов, дорожными тракторами, различными компонентами ТС, в том числе трансмиссионными валами, подшипниками, сцеплениями, коробками передач, запчастями, некоторыми другими товарами.