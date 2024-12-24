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В Севастополе поднимут тарифы на воду и отопление

Со второго полугодия 2025 года севастопольцам придется платить больше за водоснабжение, водоотведение, а также отопление.

Источник: КрымPress

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года вырастут на 9% и составят 58,63 ₽/куб.м (сейчас — 53,78) и 38,1 ₽/куб.м (35,18) соответственно. И за отопление также придется заплатить на 9% больше — тариф 3358,22 ₽/Гкал. (3080,93 ₽/Гкал — тариф, действующий с июля 2024 года). Тариф на природный газ для населения пока менять не будут и сохранят на уровне текущего года — 6183,42 ₽/1000 куб.метров. Если будет принято другое решение, управление по ценам сообщит о нем дополнительно, — отмечает «Севастопольская газета».

А вот тарифы на баллонный газ поднимут на 12%. Баллон в 21 гк с 1 июля 2025 года обойдется в 1147,88 рублей вместо нынешних 1024,38.

источник: «Севастопольская газета».