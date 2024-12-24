Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров

«Нам есть чему поучиться у узбекских коллег. Я в этом году был там, видел, что сделали. Считаю, что в нашем сотрудничестве большое значение должно быть уделено обратной связи по обучению. Мы должны помогать друг другу становиться лучше и эффективнее», — подчеркнул Егоров.