Налоговики Узбекистана и России договорились о содействии в подготовке кадров

«Руководители Налогового комитета Республики Узбекистан и Федеральной налоговой службы России подписали соглашение об оказании технического содействия в реализации обучающих программ по методологии налогообложения и налоговому администрированию».
Подписи под документом поставили председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев и глава ФНС РФ Даниил Егоров.
«Нам есть чему поучиться у узбекских коллег. Я в этом году был там, видел, что сделали. Считаю, что в нашем сотрудничестве большое значение должно быть уделено обратной связи по обучению. Мы должны помогать друг другу становиться лучше и эффективнее», — подчеркнул Егоров.
В свою очередь председатель Налогового комитета РУз Шерзод Кудбиев выразил благодарность российской стороне за сотрудничество.
«Хочу поблагодарить вашу команду за проделанную работу. Уверен, что подписанные сегодня документы будут работать во благо наших стран, наших служб. Такое объединение позволит повысить потенциал налоговых органов наших государств».
Также стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровой маркировкой товаров, и определили основные направления работы на будущий год.
«Участники встречи подчеркнули важность создания дополнительных удобств для налогоплательщиков, задействованных в обороте маркированной продукции. Приоритетной задачей остается совершенствование системы прослеживаемости товаров, что позволит повысить прозрачность рынка и эффективность контроля», — говорится в сообщении.