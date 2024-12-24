В Татарстане установили стоимость проезда по новым платным дорогам. Так, минимальная цена проезда по платной части Вознесенского тракта в Казани для легковых автомобилей равна 90 рублям, в часы пик, а именно с 6.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.30 — 150 рублям.