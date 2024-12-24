В Татарстане установили стоимость проезда по новым платным дорогам. Так, минимальная цена проезда по платной части Вознесенского тракта в Казани для легковых автомобилей равна 90 рублям, в часы пик, а именно с 6.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.30 — 150 рублям.
Водителям легковых автомобилей II категории придется заплатить 150 рублей, III категории — 250 рублей, IV категории — 350 рублей вне зависимости от времени.
Проезд по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска для легковых машин обойдется в 653 рубля. Для автомобилей I категории стоимость за километр составит 4,5 рубля, для II категории — 6,75 рубля, для III категории — 9 рублей, для IV категории — 18 рублей, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Напомним, около Центра семьи «Казан» вводится ограничение дорожного движения.