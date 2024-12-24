Мэр Новосибирска сообщил, когда будет конкурс на проект Дзержинской линии метро

Согласно заявлению мэра Максима Кудрявцева, конкурс на проектирование Дзержинской линии новосибирского метрополитена объявят уже на текущей неделе.
— Это огромная работа для инженеров, весь процесс займет примерно год, — рассказал Кудрявцев в эфире «Вести Новосибирск».
Градоначальник напомнил, что на соответствующие цели из бюджета Новосибирской области собираются выделить 350 миллионов рублей.
Напомним, что Максим Кудрявцев также сообщил о значительном повышении зарплаты дорожный рабочих, которые занимаются уборкой мегаполиса. Благодаря этим мерам количество сотрудников удалось увеличить вдвое всего за несколько месяцев.