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Мэр Новосибирска сообщил, когда будет конкурс на проект Дзержинской линии метро

Это огромная работа для инженеров.

Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению мэра Максима Кудрявцева, конкурс на проектирование Дзержинской линии новосибирского метрополитена объявят уже на текущей неделе.

— Это огромная работа для инженеров, весь процесс займет примерно год, — рассказал Кудрявцев в эфире «Вести Новосибирск».

Градоначальник напомнил, что на соответствующие цели из бюджета Новосибирской области собираются выделить 350 миллионов рублей.

Напомним, что Максим Кудрявцев также сообщил о значительном повышении зарплаты дорожный рабочих, которые занимаются уборкой мегаполиса. Благодаря этим мерам количество сотрудников удалось увеличить вдвое всего за несколько месяцев.

метро