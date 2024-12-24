В Омской области с 1 января изменятся пенсии у работающих пенсионеров

Теперь индексация будет распространяться на полную сумму пенсии, учитывающую все ранее пропущенные повышения. Такой подход позволит пенсионерам получать более значительные прибавки. Например, пенсионер, который сейчас получает 15 615 рублей, но имеет право на пенсию 25 495 рублей (как неработающий), получит прибавку в размере 7,3% от полной суммы — это 1861 рубль. Таким образом, его пенсия увеличится до 17 476 рублей.