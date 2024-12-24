В Омской области с 1 января изменятся пенсии у работающих пенсионеров

С 1 января 2025 года отделение Социального фонда России (СФР) по Омской области начнет индексировать страховые пенсии для всех пенсионеров, включая тех, кто продолжает работать. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, подписанным президентом РФ.
Теперь индексация будет распространяться на полную сумму пенсии, учитывающую все ранее пропущенные повышения. Такой подход позволит пенсионерам получать более значительные прибавки. Например, пенсионер, который сейчас получает 15 615 рублей, но имеет право на пенсию 25 495 рублей (как неработающий), получит прибавку в размере 7,3% от полной суммы — это 1861 рубль. Таким образом, его пенсия увеличится до 17 476 рублей.
Для тех, кто завершит трудовую деятельность, пенсию дополнительно пересчитают с учетом всех индексаций за период работы, что еще больше увеличит выплаты.
Индексация в 2025 году составит 7,3%, но правительство оставляет за собой возможность увеличить этот показатель, если инфляция окажется выше. Повышение затронет все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца.
Другие виды выплат, такие как государственные, социальные и накопительные пенсии, продолжат индексироваться в прежнем порядке. Также работающие пенсионеры сохранят право на ежегодное августовское повышение пенсий на основе страховых взносов, перечисленных работодателями. Эти изменения направлены на улучшение материального положения пенсионеров региона, независимо от их трудового статуса.