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Авиакомпания Nordwind открыла продажи субсидированных билетов для калининградцев на 2025 год

Стоимость перелёта в одну сторону — от 3500 до 3800 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания Nordwind начала продавать субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта «Храброво».

Даты перелётов — с 1 апреля и по 31 декабря в Москву, с 1 января по 31 декабря в Санкт-Петербург. Оформить билеты и ознакомиться подробными условиями можно на сайте авиакомпании.

Стоимость перелётов в Москву составляет 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500. Рейсы по льготным тарифам доступны местным жителям и студентам, обучающимся в регионе.

Ранее субсидированные билеты на 2025 год начали продавать «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Оплата поездок по льготным тарифам доступна на сайте перевозчиков.

На субсидирование перелётов в Калининград в 2025 году предварительно выделили 450 миллионов рублей. В региональном правительстве сообщали, что работали с Минтрансом РФ над возможностью приобретать билеты по льготным тарифам в декабре.