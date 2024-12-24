Авиакомпания Nordwind открыла продажи субсидированных билетов для калининградцев на 2025 год

Авиакомпания Nordwind начала продавать субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта «Храброво».
Даты перелётов — с 1 апреля и по 31 декабря в Москву, с 1 января по 31 декабря в Санкт-Петербург. Оформить билеты и ознакомиться подробными условиями можно на сайте авиакомпании.
Стоимость перелётов в Москву составляет 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500. Рейсы по льготным тарифам доступны местным жителям и студентам, обучающимся в регионе.
Ранее субсидированные билеты на 2025 год начали продавать «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Оплата поездок по льготным тарифам доступна на сайте перевозчиков.
На субсидирование перелётов в Калининград в 2025 году предварительно выделили 450 миллионов рублей. В региональном правительстве сообщали, что работали с Минтрансом РФ над возможностью приобретать билеты по льготным тарифам в декабре.