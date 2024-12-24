Миллион казахстанцев обучат навыкам работы с искусственным интеллектом

«Это план на ближайшие пять лет. Обучение людей — это важный аспект по развитию искусственного интеллекта в стране, поэтому мы ставим план по обучению миллиона человек в течение следующих 5 лет, это 500 000 школьников, 300 000 студентов, 90 000 госслужащих, представителей корпоративного сектора и других сфер».
Свой план они показали премьер-министру на заседании правительства. заодно и рассказали, как цифровизация упрощает жизнь граждан Казахстана.
Сегодня цифровые документы полностью приравнены к физическим документам, отметил министр Мадиев. В 2024 году было оказано более 200 миллионов раз.
В настоящее время планируется запуск образовательных проектов, включая центр креативных технологий TUMO для школьников. Также в октябре открыли первую в регионе школу искусственного интеллекта TomorrowSchool для подготовки специалистов в области ИИ.
Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовано несколько важных инициатив:
- создан Комитет по ИИ, который координирует развитие сферы;
- утверждена Концепция развития ИИ на 2024−2029 годы;
- разработан проект Закона об ИИ, что обеспечит необходимую нормативно-правовую базу для дальнейшего роста.
По поручению Главы государства проводится работа по открытию Центра искусственного интеллекта в Астане. Миссией Центра является содействие ИИ-трансформации Казахстана через привлечение талантов со всего региона.
Планируется ежегодно готовить тысячи специалистов, сотни стартапов и десятки исследовательских проектов в области ИИ.