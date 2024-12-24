Миллион казахстанцев обучат навыкам работы с искусственным интеллектом

«Это план на ближайшие пять лет. Обучение людей — это важный аспект по развитию искусственного интеллекта в стране, поэтому мы ставим план по обучению миллиона человек в течение следующих 5 лет, это 500 000 школьников, 300 000 студентов, 90 000 госслужащих, представителей корпоративного сектора и других сфер».