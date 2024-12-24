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Правительственный квартал появится на Сенной в Нижнем Новгороде к 2030 году

Правительственный квартал планируется построить на площади Сенной в Нижнем Новгороде, ориентировочно, к 2030 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря. В районе площади Сенной планируется построить по механизму КРТ 225 тысяч кв. метров жилья и коммерческой недвижимости — апартаментов, гостиничных комплексов и бизнес-центр. При этом общая площадь помещений для размещения структур правительства Нижегородской области в новом квартале составит 134,7 тысяч кв. метров.

«В настоящее время модель мастер-плана находится на стадии верификации. Поэтому я не назову сейчас точную стоимость строительства нового квартала. Площадь Сенная требует перезагрузки — это граница исторического центра Нижнего Новгорода и будущий крупный логистический узел. Буквально за 4 часа из квартала можно будет добраться до центра Москвы, не выходя на улицу. Это та изюминка, которая будет предусмотрена в рамках строительства правительственного квартала», — рассказал Сергей Морозов.

Замглавы региона подчеркнул, что строительство правительственного квартала позволит освободить территорию нижегородского кремля для организации выставочного пространства и гостиниц.

«Кремль — это ключевая точка притяжения, и любой иногородний турист и гости из других государств в первую очередь стремятся попасть в наш кремль. Поэтому его надо развивать, но развитие без освобождения территории кремля от части административных функций невозможно, и мы будем этим заниматься в ближайшее время».

отметил Морозов

Напомним, глава региона Глеб Никитин в 2023 году анонсировал создание правительственного квартала на площади Сенной в ходе встречи с предпринимателями.

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