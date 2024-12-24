Правительственный квартал появится на Сенной в Нижнем Новгороде к 2030 году

«В настоящее время модель мастер-плана находится на стадии верификации. Поэтому я не назову сейчас точную стоимость строительства нового квартала. Площадь Сенная требует перезагрузки — это граница исторического центра Нижнего Новгорода и будущий крупный логистический узел. Буквально за 4 часа из квартала можно будет добраться до центра Москвы, не выходя на улицу. Это та изюминка, которая будет предусмотрена в рамках строительства правительственного квартала», — рассказал Сергей Морозов.