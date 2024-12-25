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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 25 декабря

Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 25 декабря, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 25 декабря 2024 года, среду. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 25 декабря, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4427 белорусского рубля, 1 евро — 3,5832 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3883 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали во вторник, 24 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были скорректированы.

Еще Белстат сообщил, что средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась до 2331 рубля.