Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 25 декабря

Национальный банк определил курсы валют на 25 декабря 2024 года, среду. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 25 декабря, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4427 белорусского рубля, 1 евро — 3,5832 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3883 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали во вторник, 24 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были скорректированы.
Еще Белстат сообщил, что средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась до 2331 рубля.