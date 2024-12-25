Минпромторг обновил проект о «российской полке» товаров в магазинах

Министерство промышленности и торговли РФ обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о «российской полке» в сетях торговли. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
Цель этого проекта — уравнять конкурентные условия для брендов из России и других стран. По словам Алиханова, подобные меры ранее в России не применялись и направлены на создание маркетинговых преимуществ для отечественных производителей.
Министр уточнил, что законопроект ориентирован не только на установление квот для отечественной продукции в магазинах, но и в большей степени на продвижение российских товаров на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что импорт в непродовольственной рознице по-прежнему занимает значительное место, и важно создать для российских производителей условия для равной конкуренции с зарубежными товарами. Это даст возможность потребителям выбирать из более широкого ассортимента отечественной продукции.
Планируя реализацию концепции «российской полки», предполагается начать с сегментов бытовой химии и повседневной косметики, так как эти категории лидируют среди потребительских товаров и поддерживают развитие смежных индустрий. Алиханов также отметил, что в будущем, по мере готовности локальных производителей, в законопроект могут быть добавлены и другие группы товаров.
Ранее сообщалось, что власти России не считают целесообразным устанавливать предельные розничные цены и наценки на некоторые социально значимые продукты. Профильные ведомства реализуют работу по расширению списка популярных продуктов питания, на которые производители ограничивают наценки для повышения их доступности.