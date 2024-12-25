Минпромторг обновил проект о «российской полке» товаров в магазинах

Министр уточнил, что законопроект ориентирован не только на установление квот для отечественной продукции в магазинах, но и в большей степени на продвижение российских товаров на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что импорт в непродовольственной рознице по-прежнему занимает значительное место, и важно создать для российских производителей условия для равной конкуренции с зарубежными товарами. Это даст возможность потребителям выбирать из более широкого ассортимента отечественной продукции.