Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в рамках обсуждения обновленного законопроекта о «российской полке» в магазинах предлагается обязать маркетплейсы предлагать российские альтернативы иностранным брендам при поиске товаров. Об этом пишет РИА Новости.
Для онлайн-платформ будет введено требование рекомендовать российские аналоги при поиске или выборе покупателем иностранных товаров, уточнил Алиханов.
Он добавил, что в случае с маркетплейсами отсутствуют ограничения на «полочное пространство», поэтому представление продукции отличается от привычного формата розничной торговли. Это открывает дополнительные шансы для продвижения российских товаров на цифровых платформах.
Ранее стало известно, что Минпромторг РФ обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о «российской полке» в сетях торговли. Цель этого проекта — уравнять конкурентные условия для брендов из России и других стран.