Рынок жилья: пик ипотечных сделок наблюдается в Казахстане

Всего же профильный институт развития за одиннадцать месяцев 2024-го выдал 63422 займа, а их общая сумма составила 1,1 трлн тенге. Из них 7861 заём был выдан казахстанцам, стоявшим в очереди на жильё (по программам «Бақытты Отбасы» и «Шаңырақ»), а ещё 25034 займа — по собственным программам банка. Напомним: помимо новых «Отау» и «Наурыз», в Отбасы банке действуют такие программы со специальными условиями, как «Асыл мекен», «Зелёная ипотека», жилищная программа для учёных, продукт «Корпоративный», специальные региональные программы.