В целом интерес казахстанцев к рублю значительно упал. Так, ещё в 2021 году среднемесячный объём нетто-продаж российских рублей варьировался от 45,4 млрд до 88,8 млрд тенге, а в 2022-м он составил 80,9 млрд в январе, 75,4 млрд в феврале и 58,8 млрд тенге в марте. С апреля 2022 года и до объявления в августе мобилизации в России нетто-продажи сократились с 11,9 млрд до 4,5 млрд, а уже в сентябре объём сданных в обменные пункты российских рублей впервые превысил объём купленных, нетто-продажи составили минус 2,2 млрд тенге.