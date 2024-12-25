Алиханов: Минпромторг поэтапно повысит долю российского вина в магазинах

Первоначально законопроект предусматривал установление обязательной доли российского вина в меню ресторанов и в ассортименте розничных магазинов на уровне 20% от общего количества вин. В настоящее время российские потребители имеют ограниченный доступ к отечественной продукции, что связано с доминированием иностранных брендов в общественном питании и торговле. Алиханов подчеркнул, что цель заключается не в увеличении потребления алкоголя, а в перераспределении спроса в пользу отечественных производителей.