Алиханов: Минпромторг поэтапно повысит долю российского вина в магазинах

Министерство промышленности и торговли России намерено добавить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного увеличения этой доли.
Об этом сообщил министр Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
По его словам, введение такого механизма позволит постепенно увеличивать присутствие отечественного вина в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, что будет способствовать развитию российского виноградарства и виноделия. Алиханов подчеркнул, что это станет стимулом для расширения виноградников, производства вина и увеличения присутствия качественного российского продукта на рынке.
Кроме того, рост виноградарской отрасли может повлиять на развитие смежных секторов, таких как сельский туризм и улучшение условий в сельских районах, отметил министр. Он добавил, что виноградарство и виноделие традиционно играют важную роль в экономике южных регионов России, и рост этой отрасли будет способствовать их дальнейшему развитию.
Первоначально законопроект предусматривал установление обязательной доли российского вина в меню ресторанов и в ассортименте розничных магазинов на уровне 20% от общего количества вин. В настоящее время российские потребители имеют ограниченный доступ к отечественной продукции, что связано с доминированием иностранных брендов в общественном питании и торговле. Алиханов подчеркнул, что цель заключается не в увеличении потребления алкоголя, а в перераспределении спроса в пользу отечественных производителей.
Ранее Антон Алиханов заявил, что в рамках обсуждения обновленного законопроекта о «российской полке» в магазинах предлагается обязать маркетплейсы предлагать российские альтернативы иностранным брендам при поиске товаров.