Алиханов: объем производства елочных игрушек за 10 месяцев вырос на 8%

По данным Антона Алиханова, главы Минпромторга России, объем производства продукции для новогодних праздников за январь-октябрь 2024 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 1 миллиарда рублей.
Это свидетельствует о стабильном спросе на такие товары, несмотря на их сезонный характер.
Министр отметил позитивную динамику в производстве елочных украшений, подчеркивая, что текущие тенденции делают рынок новогодней продукции более привлекательным для российских производителей. Он также добавил, что государственные меры поддержки помогут возродить интерес к отечественным товарам.
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