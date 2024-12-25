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Алиханов: объем производства елочных игрушек за 10 месяцев вырос на 8%

Текущие тенденции делают рынок новогодней продукции более привлекательным для российских производителей.

Источник: Аргументы и факты

По данным Антона Алиханова, главы Минпромторга России, объем производства продукции для новогодних праздников за январь-октябрь 2024 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 1 миллиарда рублей.

Это свидетельствует о стабильном спросе на такие товары, несмотря на их сезонный характер.

Министр отметил позитивную динамику в производстве елочных украшений, подчеркивая, что текущие тенденции делают рынок новогодней продукции более привлекательным для российских производителей. Он также добавил, что государственные меры поддержки помогут возродить интерес к отечественным товарам.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, как грамотно сочетать спонтанные и запланированные траты.