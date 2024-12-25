РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля.
Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.
Кроме того, он уточнил, что новая система не будет дублировать работу платформы «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных операций среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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