«Лёгкое метро» недоступно владивостокцам из-за антитеррористической безопасности

Вечерние электрички до платформ «Луговая» и «Мыс Чуркин» отправляются с железнодорожного вокзала в 17:10 и в 18:21. Как отмечают пассажиры, из-за того, что проход на вокзал со стороны площади Борцов Революции закрыт, на электричку успеть сложно: сотрудникам предприятий, где рабочий день завершается в 17:00, не хватает десяти минут, чтобы успеть на электричку, и 21 минуты тем, что работает до 18 часов, тоже не всегда хватает. Помимо того, что от площади надо дойти до главного здания вокзала, чтобы пройти на платформу, на вокзале приходится проходить досмотр.