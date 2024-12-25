«Лёгкое метро» недоступно владивостокцам из-за антитеррористической безопасности

Вечерние электрички до платформ «Луговая» и «Мыс Чуркин» отправляются с железнодорожного вокзала в 17:10 и в 18:21. Как отмечают пассажиры, из-за того, что проход на вокзал со стороны площади Борцов Революции закрыт, на электричку успеть сложно: сотрудникам предприятий, где рабочий день завершается в 17:00, не хватает десяти минут, чтобы успеть на электричку, и 21 минуты тем, что работает до 18 часов, тоже не всегда хватает. Помимо того, что от площади надо дойти до главного здания вокзала, чтобы пройти на платформу, на вокзале приходится проходить досмотр.
В правительстве Приморского края прокомментировали ситуацию с электричками следующим образом:
«Организация работы вокзального комплекса Владивосток осуществляется в соответствии с требованиями транспортной безопасности, с выполнением досмотра пассажиров и багажа с использованием специального оборудования, размещённого в зданиях вокзала и пассажирского терминала. Проход через центральную площадь открывать не планируется из-за транспортной безопасности. Посадка на платформах № 1 и 3 возможна только через здание вокзала. Посадка на платформе № 4 осуществляется без прохода через вокзал».
Напоминаем, проект городской электрички призван победить дорожные заторы, так как ожидается, что горожанам будет удобнее пользоваться именно электричкой, которая ходит по стабильному расписанию и на движение которой не влияют неблагоприятные и опасные погодные явления. На некоторых маршрутах электрички даже можно расплатиться транспортной картой, как в автобусе, троллейбусе, трамвае или фуникулёре.
Горожанам обещали «лёгкое метро» — расширенную сеть маршрутов городской электрички с достаточно частыми рейсами, чтобы пассажирам не нужно было отслеживать их расписание (отправление поездов примерно раз в 15 минут). По последним сведениям, реализация проекта оказалась сложнее, чем предполагалось в мастер-плане Владивостока, сейчас он находится на стадии предпроектных работ, после завершения которых предстоит поиск источников финансирования. Этого финансирования, как ожидается, хватит на одну или две линии. Скорее всего, поезда всё-таки пустят на Эгершельд (до Казанского моста), а планы дотянуть маршруты до улицы Нейбута и в другие труднодоступные места остаются несбыточными.