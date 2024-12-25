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В Норильске подрядчик по благоустройству закончил работы только после штрафа

Подрядчика в Норильске привлекли к ответственности за срыв сроков.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Норильске подрядчик завершил работу по благоустройству только после штрафа от прокуратуры. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и должны были быть закончены ещё в сентябре. Однако подрядчик нарушил сроки: к установленному времени не был завершён даже первый этап, а освещение на объекте вообще не установили.

Муниципальный контракт стоимостью более 35 миллионов рублей был заключён между городской администрацией и подрядной организацией в ноябре 2023 года. Работы стартовали в июне 2024 года, но из-за затягивания сроков объект так и не был сдан вовремя.

Прокурорская проверка выявила нарушения, и в адрес директора компании внесли представление. Также ответственного сотрудника подрядчика привлекли к административной ответственности за бездействие, повлекшее срыв обязательств по контракту. Ему назначили штраф в размере 615 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры работы на объекте были завершены. Территория теперь соответствует проектным требованиям, а благоустройство выполнено в полном объёме.

Прокуратура