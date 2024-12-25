С начала года в Красноярске снесли 51 аварийный дом

В МКУ «Управление капитального строительства» подвели итоги работы по сносу аварийных домов с начала года. Было демонтировано 50 строений в рамках краевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». Еще одно здание было снесено по договору развития застроенных территорий. Аварийное жилье убирали во всех районах краевого центра. Общая площадь демонтированных объектов составила около 19,6 тысячи квадратных метров.
В опасном жилье проживали 1 248 человек. Расселение жителей города началось в 2022 году. Заместитель руководителя МКУ «Управления капитального строительства» Сергей Шадрин сообщил, что до конца текущего года планируется разобрать еще 8 аварийных домов. Среди них строения на улице Ломоносова, 32, на улице Станочная, 9, а также еще один дом на улице 2-я Смоленская.
Жители аварийных домов уже расселены. В этих домах проживал 201 человек.