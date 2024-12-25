С начала года в Красноярске снесли 51 аварийный дом

В опасном жилье проживали 1 248 человек. Расселение жителей города началось в 2022 году. Заместитель руководителя МКУ «Управления капитального строительства» Сергей Шадрин сообщил, что до конца текущего года планируется разобрать еще 8 аварийных домов. Среди них строения на улице Ломоносова, 32, на улице Станочная, 9, а также еще один дом на улице 2-я Смоленская.