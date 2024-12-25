В Приморье снизился размер среднего автокредита

С начала года средний размер займа на покупку автомобиля увеличился на 170 тысяч рублей и составил 1,4 миллиона рублей. Несмотря на рост цен на автомобили и процентных ставок по кредитам, интерес к автокредитованию не ослабевал. За пять месяцев жители региона заключили в банке ВТБ 1,3 тысячи сделок, что в 3,5 раза больше, чем в 2023 году. Всего за этот период банк ВТБ выдал автокредитов на сумму 1,7 миллиарда рублей.