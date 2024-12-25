В Приморье снизился размер среднего автокредита

В Приморском крае в ноябре произошло снижение среднего размера кредита на покупку автомобиля. Пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) поделилась, что размер займа в последний осенний месяц составил 1,48 миллиона рублей. Это на 4,8% меньше, чем в октябре, когда средний размер кредита был равен 1,56 миллиона рублей.
«В течение четырёх месяцев подряд наблюдается уменьшение среднего размера автокредита. Причём после введения ограничений в сфере автокредитования в середине года этот показатель начал снижаться более быстрыми темпами. Однако банки продолжают выдавать кредиты на покупку автомобилей, в первую очередь, заёмщикам с хорошей кредитной историей. Их персональный кредитный рейтинг (ПКР) должен быть на достаточно высоком уровне», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В ноябре текущего года в среднем по стране размер выданных автокредитов составил 1,33 миллиона рублей. Это на 4,4% меньше, чем в октябре, и является самым низким показателем за последний год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер автокредита сократился ещё больше — на 11%. В ноябре 2023 года он составлял 1,49 миллиона рублей.
Напомним, в этом году в регионе наблюдался рост автокредитования, суммы, на которые брали кредит, увеличивались.
С начала года средний размер займа на покупку автомобиля увеличился на 170 тысяч рублей и составил 1,4 миллиона рублей. Несмотря на рост цен на автомобили и процентных ставок по кредитам, интерес к автокредитованию не ослабевал. За пять месяцев жители региона заключили в банке ВТБ 1,3 тысячи сделок, что в 3,5 раза больше, чем в 2023 году. Всего за этот период банк ВТБ выдал автокредитов на сумму 1,7 миллиарда рублей.