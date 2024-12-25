Финансист Гордиенко спрогнозировал снижение ключевой ставки в феврале

По словам эксперта, декабрьская пауза в принятии решений Центробанка по ключевой ставке обусловлена как макроэкономическими факторами, так и влиянием сторонников смягчения политики. Гордиенко отметил, что для обеспечения успешного роста экономики необходимы не только доступные кредиты, но и решение других значимых проблем, таких как недостаток кадров, логистические трудности и сложности с международными расчетами. Эти факторы увеличивают инфляцию, и их разрешение необходимо для устойчивого развития экономики России в долгосрочной перспективе.