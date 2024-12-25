Финансист Гордиенко спрогнозировал снижение ключевой ставки в феврале

Профессор кафедры финансов устойчивого развития в РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко сообщил, что в феврале может произойти первое за долгое время снижение ключевой ставки. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, декабрьская пауза в принятии решений Центробанка по ключевой ставке обусловлена как макроэкономическими факторами, так и влиянием сторонников смягчения политики. Гордиенко отметил, что для обеспечения успешного роста экономики необходимы не только доступные кредиты, но и решение других значимых проблем, таких как недостаток кадров, логистические трудности и сложности с международными расчетами. Эти факторы увеличивают инфляцию, и их разрешение необходимо для устойчивого развития экономики России в долгосрочной перспективе.
В связи с изменением риторики регулятора, профессор полагает, что текущий уровень ставки в 21% может оставаться пиковым. Если в ближайшие полтора месяца станет очевидным замедление кредитования и достижение инфляцией целевых уровней, вероятно понижение ставки на февральском заседании.
Ранее сообщалось, что Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Существенное ужесточение денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели.