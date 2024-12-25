Алиханов: российские производители уже производят аналоги Барби и Лего

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что отечественные компании уже наладили выпуск аналогов популярных иностранных игрушек, таких как Барби и Лего.
Производством этой продукции занимаются предприятия в Севастополе, Кировской, Ульяновской областях и других регионах.
Алиханов отметил, что конкуренция с китайскими товарами может затруднять продвижение российских игрушек, несмотря на их высокое качество и ориентацию на отечественные культурные ценности и воспитательные подходы.
Министр подчеркнул, что будет приложено максимум усилий для того, чтобы российская продукция для детей стала приоритетным выбором покупателей.
Ранее Алиханов рассказал, что объем производства продукции для новогодних праздников за январь-октябрь 2024 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 1 миллиарда рублей.