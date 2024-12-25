Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия впервые в истории экспортировала свое мороженое

Башкирия впервые в истории отгрузила за рубеж свое мороженое.

Источник: Башинформ

Первые шесть тонн мороженого в ассортименте, произведенного уфимским предприятием, отправились во Вьетнам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«Производитель продукции — известное в регионе предприятие, специализирующееся на производстве мороженого, прошел экспортную сертификацию и включен в реестр экспортёров в ФГИС “Цербер”», — рассказали в надзорном ведомстве.

В соответствии с требованиями Республики Вьетнам уфимское мороженое прошло лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору лаборатории. Оно полностью соответствует всем требованиям страны-импортера. На партию мороженного выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D в системе «Ecert».

Как сообщал Башинформ, в ноябре этого года Башкирия впервые отгрузила в Афганистан продовольственный лён, выращенный аграриями Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал «Башинформ».

экономика