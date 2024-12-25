Башкирия впервые в истории экспортировала свое мороженое

Первые шесть тонн мороженого в ассортименте, произведенного уфимским предприятием, отправились во Вьетнам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.
«Производитель продукции — известное в регионе предприятие, специализирующееся на производстве мороженого, прошел экспортную сертификацию и включен в реестр экспортёров в ФГИС “Цербер”», — рассказали в надзорном ведомстве.
В соответствии с требованиями Республики Вьетнам уфимское мороженое прошло лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору лаборатории. Оно полностью соответствует всем требованиям страны-импортера. На партию мороженного выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D в системе «Ecert».
Как сообщал Башинформ, в ноябре этого года Башкирия впервые отгрузила в Афганистан продовольственный лён, выращенный аграриями Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал «Башинформ».