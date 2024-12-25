Более 80 домов новосибирцев остались без тепла в Рождество

Жители 86 домов по улице Космической в Новосибирске провели минувшую ночь в ожидании тепла. Авария на теплосети привела к отключению отопления и горячей воды, оставив людей в канун Рождества без комфорта.
Как сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК) утром 25 декабря, авария произошла на участке теплосети по улице Космической. Для устранения дефекта были задействованы ремонтные бригады, которые работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.
Планируется устранить аварию до 2:30 ночи, однако в СГК заявили, что бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы раньше намеченного срока.