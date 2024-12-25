Более 80 домов новосибирцев остались без тепла в Рождество

Как сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК) утром 25 декабря, авария произошла на участке теплосети по улице Космической. Для устранения дефекта были задействованы ремонтные бригады, которые работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.