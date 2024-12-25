Россиянам рассказали, на каких специалистов вырастет спрос после праздников

«Раньше всех в борьбу за кадры после новогодних каникул включается сфера сбыта: уже в начале второй декады января растет спрос на персонал в продажах, особенно в рознице. Учитывая, что линейный персонал в торговле — одна из наиболее востребованных категорий по итогам 2024 года, следовательно, 2025 год не станет исключением и нас ожидание прирост вакансий в торговле сразу после окончания новогодних каникул», — говорится в исследовании.