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Россиянам рассказали, на каких специалистов вырастет спрос после праздников

В России наблюдается дефицит квалифицированных рабочих кадров, отметили в SuperJob.

Источник: Аргументы и факты

После новогодних каникул работодатели начнут активно искать специалистов из сферы сбыта, промышленности и некоторых других отраслей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу aif.ru.

«Раньше всех в борьбу за кадры после новогодних каникул включается сфера сбыта: уже в начале второй декады января растет спрос на персонал в продажах, особенно в рознице. Учитывая, что линейный персонал в торговле — одна из наиболее востребованных категорий по итогам 2024 года, следовательно, 2025 год не станет исключением и нас ожидание прирост вакансий в торговле сразу после окончания новогодних каникул», — говорится в исследовании.

Также после Нового года активно будут искать закупщиков, логистов и e-commerce.

Из-за дефицита квалифицированных рабочих кадров, который продолжает расти, стоит ожидать и раннего оживления на рынка подбора персонала для промышленности, заключили в SuperJob.

Ранее сообщалось, что зарплатные максимумы курьеров в декабре «взлетят в небеса».