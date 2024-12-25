Учителям будут доплачивать за отличников в классе

Он добавил, что эта идея уже прорабатывается в сотрудничестве с разными федеральными ведомствами. Вице-премьер напомнил, что Стратегия развития образования будет представлена весной 2025 года, а первый текст будет опубликован уже в январе. Всего над документом работает 14 экспертных групп, можно сказать, что вся страна разрабатывает основы для развития образования в России, рассказал Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА «Новости».