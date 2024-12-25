Учителям будут доплачивать за отличников в классе

Если ученики будут добиваться успехов, то их учителя получат денежное вознаграждение, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, в Стратегии развития образования пропишут меры поддержки и поощрения учителей за работу с учениками. Если учащиеся будут добиваться значимых результатов, то их учителей вознаградят дополнительными премиями, объяснил Чернышенко.
«Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — отметил Чернышенко.
Он добавил, что эта идея уже прорабатывается в сотрудничестве с разными федеральными ведомствами. Вице-премьер напомнил, что Стратегия развития образования будет представлена весной 2025 года, а первый текст будет опубликован уже в январе. Всего над документом работает 14 экспертных групп, можно сказать, что вся страна разрабатывает основы для развития образования в России, рассказал Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА «Новости».