Курсы валют на 25 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть росли во вторник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст составила 73,69 доллара за баррель, что на 1,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,46%, до 70,25 долларов за баррель.