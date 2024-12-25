Курсы валют на 25 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть росли во вторник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст составила 73,69 доллара за баррель, что на 1,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,46%, до 70,25 долларов за баррель.
Металлы: золото во вторник слегка подросло, поскольку трейдеры оценивали вероятность более медленного темпа снижения процентных ставок ФРС в следующем году, сообщает Investing.com. К 13:31 аст февральские фьючерсы торговались в районе 2 633 доллара с повышением в пределах 0,2%, тогда как спотовая цена находилась на отметке 2 618 доллара в плюсе на 0,22%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:03 аст bitcoin торговался по 98 006,56 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 5,12%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 489,0 долларов, повысившись в цене на 6,41%. Капитализация этой криптовалюты составила 420,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,43 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 25 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 24 декабря.
1 австралийский доллар 321,5 тенге.
1 азербайджанский манат 304,36 тенге.
10 армянский драм 13,04 тенге.
1 белорусский рубль 157,95 тенге.
1 бразильский реал 83,29 тенге.
10 венгерских форинтов 13,01 тенге.
1 гонконгский доллар 66,42 тенге.
1 грузинский лари 186,58 тенге.
1 датская крона 71,9 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,47 тенге.
1 доллар США 515,89 тенге.
1 евро 536,32 тенге.
1 индийская рупия 6,06 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 358,41 тенге.
1 китайский юань 70,7 тенге.
1 кувейтский динар 1674,42 тенге.
1 кыргызский сом 5,93 тенге.
1 малазийский ринггит 115,05 тенге.
1 мексиканский песо 26,62 тенге.
1 молдавский лей 28,14 тенге.
1 норвежская крона 45,3 тенге.
1 польский злотый 125,47 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,4 тенге.
1 российский рубль 5,17 тенге.
1 СДР 672,79 тенге.
1 сингапурский доллар 379,61 тенге.
1 таджикский сомони 47,33 тенге.
1 тайский бат 15,12 тенге.
1 турецкая лира 14,64 тенге.
100 узбекских сумов 4 тенге.
1 украинская гривна 12,3 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 646,62 тенге.
1 чешская крона 21,34 тенге.
1 шведская крона 46,64 тенге.
1 швейцарский франк 573,27 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,8 тенге.
100 южнокорейских вон 35,35 тенге.
1 японская иена 3,28 тенге.