Поставщик из Татарстана хочет подать заявление о банкротстве «Пермских моторов»

Из судебного акта следует, что в 2023 году между пермским производителем авиадвигателей и «Камамаркетом» был заключен договор на поставку инструмента на 540 тыс. евро. Товар был поставлен на общую сумму чуть больше 28 млн руб., но структура ОДК оплату не произвела. Тогда поставщик начислил неустойку 11,5 тыс. евро. Кроме того, из определения арбитражного суда следует, что «ОДК — Пермские моторы» может быть начислено в общей сложности до 1,923 тыс. евро за просрочку исполнения решения.