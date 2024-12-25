Поставщик из Татарстана хочет подать заявление о банкротстве «Пермских моторов»

Как следует из открытых источников, требования ООО основываются на решении арбитража, который выдал исполнительный лист на решение третейского суда. Согласно информации с сайта Арбитражного суда Пермского края, исполнительный лист был выдан 22 октября этого года.
Из судебного акта следует, что в 2023 году между пермским производителем авиадвигателей и «Камамаркетом» был заключен договор на поставку инструмента на 540 тыс. евро. Товар был поставлен на общую сумму чуть больше 28 млн руб., но структура ОДК оплату не произвела. Тогда поставщик начислил неустойку 11,5 тыс. евро. Кроме того, из определения арбитражного суда следует, что «ОДК — Пермские моторы» может быть начислено в общей сложности до 1,923 тыс. евро за просрочку исполнения решения.
С представителями «ОДК — Пермские моторы» по известному редакции номеру телефона связаться не удалось.
«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А для самолетов Ил-76/Ил-78, Ту-214 и Ил-96. Сейчас завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.