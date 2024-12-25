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Под Ростовом снесли дореволюционное здание в стиле модерн

Дореволюционное здание на ул, Пионерская, 39А в станице Старочеркасской практически полностью снесли. Здание, построенное в стиле модерн, относится к объектам культурного наследия. Об этом сообщил краевед Геннадий Крольман в своем телеграм-канале.

Источник: соцсети

По словам краеведа, долгое время дом был закрыт баннерами и горожане надеялись, что здание восстановят. В плохом состоянии оно находится уже 70 лет, если судить по фотографиям середины прошлого века видно.

«Сильных трещин на стенах я не видел. До нынешнего момента, когда от него остались только обрубки», — подчеркнул Крольман.

В паспорте объекта указано, охарактеризовали произошедшее «первоочередными противоаварийными и консервационными мероприятиями».

Инициатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Любо». В своих социальных сетях организация представила концепцию «Клуба друзей Старочеркасской», которая направлена на развитие, а также сохранение исторического наследия станицы. В рамках этого проекта планируется сделать новодел «под старину».

На первом этаже здания будут расположены кофейня, деловое общественное пространство и экспозиция, посвященная торговому казачеству в Ростовской области. На втором этаже поместят пять исторических гостиничных номеров в стиле модерн.

архитектура