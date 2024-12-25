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В Казахстане планируют построить 42 новых водохранилища

В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024−2028 годы в Казахстане будет построено 42 новых водохранилища объёмом 2,6 млрд м³, сообщает El.kz со ссылкой на Правительство РК.

Источник: EL.kz

С начала паводков этого года водохранилища республики аккумулировали свыше 12 млрд м³ воды, которая используется для нужд экономики. Например, заполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволило сэкономить более 2 млрд тенге, так как исключило необходимость подачи воды через канал имени К. Сатпаева.

Кроме строительства новых объектов, планируется реконструкция 37 водохранилищ с общим объёмом 3,7 млрд м³, а также модернизация и строительство 14,5 тыс. км ирригационных каналов. Эти меры направлены на повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве и промышленности.

Особое внимание уделено экологическим проектам. В результате паводков было направлено 80 млн м³ воды в Камыш-Самарские озёра Западно-Казахстанской области и 839 млн м³ воды из Ұлытауской области в озёрные системы Кызылординской области. Это впервые позволило паводковым водам достичь реки Сарысу и озёрных систем региона.

Для безопасного пропуска паводковой воды выполнены масштабные работы по санации русел рек в Карагандинской области, что предотвратило затопление населённых пунктов и позволило обеспечить расход воды до 1,2 тыс. м³ в секунду.

На начало сентября 2024 года из водохранилищ было использовано 8,4 млрд м³ воды на нужды сельского хозяйства и 3,7 млрд м³ на промышленность. Благодаря паводкам было также направлено 12 млрд м³ воды в озеро Балхаш и 7,4 млрд м³ в Каспийское море.

экономика
экология