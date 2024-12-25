В Казахстане планируют построить 42 новых водохранилища

На начало сентября 2024 года из водохранилищ было использовано 8,4 млрд м³ воды на нужды сельского хозяйства и 3,7 млрд м³ на промышленность. Благодаря паводкам было также направлено 12 млрд м³ воды в озеро Балхаш и 7,4 млрд м³ в Каспийское море.