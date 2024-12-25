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Запуск завода металлообработки в Новосибирске перенесли на год позже

Инвестор строительства завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов ЖБИ и ДСК в Новосибирске ООО «Центр машиностроения и металлообработки “Роден” планирует реализовать первую очередь в 2026 году. Ранее сроки ввода этой площадки были указаны до 2025-го.

Источник: Reuters

Весь комплекс компания намерена построить в 2029 году, выход на полную мощность намечен на 2030 год. На заводе планируется выпускать до 150 единиц оборудования в год, рассказали в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

Объект разместится на земельном участке площадью 5,9 гектаров на ул. Пролетарской. Инвестор в настоящее время ведет предварительные работы по проектированию здания, сетей и технологического цикла.

По словам врио генерального директора «Корпорации развития» Вячеслава Радионова, подобного завода в России больше нет, ближайшие расположены в европейских странах.

Объем инвестиций в проект составит 700 млн руб., из них на строительно-монтажные работы предусмотрены 596 млн руб., на машины и оборудование — 104 млн руб. Инвестор планирует вложить 29% собственных средств и 71% — заемных. Срок окупаемости проекта, по оценке компании, составит пять лет.

экономика