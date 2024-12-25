В Приморье замедляется инфляция

За последние месяцы вырос импорт иномарок, однако годом ранее укрепление рубля вызвало более значительное снижение цен. В свою очередь, цены на бензин в ноябре росли быстрее в месячном и годовом выражениях, чем в октябре. Причины — некоторое сокращение предложения на внутреннем рынке и рост издержек производителей в целом по стране.