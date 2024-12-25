В Приморье замедляется инфляция

В ноябре текущего года инфляция замедлилась и составила 9,3% после 9,5% в октябре. Таковы показатели Приморского края.
Об этом сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился и составил 9,40% в ноябре после 9,64% в октябре.
Например, куриное мясо подешевело в месячном и годовом выражениях, в том числе из-за расширения предложения в связи с увеличением объемов внутреннего производства в крае и в целом по стране.
Отмечается, что из-за эффекта низкой сравнительной базы в крае ускорился годовой рост цен на импортные подержанные легковые автомобили. Колебания произошли после значительного повышения из-за увеличения утилизационного сбора с 1 октября.
За последние месяцы вырос импорт иномарок, однако годом ранее укрепление рубля вызвало более значительное снижение цен. В свою очередь, цены на бензин в ноябре росли быстрее в месячном и годовом выражениях, чем в октябре. Причины — некоторое сокращение предложения на внутреннем рынке и рост издержек производителей в целом по стране.