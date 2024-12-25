В Самаре начали совершать оплату по биометрии

Всего с начала года сервисом воспользовалось более двух миллионов жителей России. Чаще всего они платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после окончания рабочего дня — с 16:00 до 20:00. Еще один всплеск активности отмечается с 8:00 до 10:00.
Данным способом оплаты могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка. Параллельно Сбер развивает оплату по биометрии в метрополитенах. Сервис уже работает в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а с декабря этого года в тестовом режиме он появился и в метро Самары.