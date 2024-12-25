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Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Порядка 950 новых отелей на 26 тысяч номеров открыто в России в 2024 году, примерно 40% из них заработали на курортах Краснодарского края, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: Nik Lanús/CC0

«Что касается отелей, то более 40% введенных в эксплуатацию отелей приходятся как раз на курорты Краснодарского края. Всего в этом году 26 тысяч гостиничных номеров введено в эксплуатацию, из которых примерно 23 тысячи квалифицированы и внесены в реестр. И это порядка 950 новых отелей», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что 282 проекта на общую сумму почти 1 миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования. По словам вице-премьера, эти проекты в перспективе обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров. «Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей», — подчеркнул Чернышенко.

Зампредседателя правительства РФ напомнил еще об одной из эффективных и быстрых мер, на которую в этом году было направлено 17 миллиардов рублей — это поддержка строительства модульных быстровозводимых отелей в регионах. «Совсем скоро мы объявим о продолжении программы… и вместе с Минэкономразвития откроем новую программу отбора таких проектов по модульным отелям в регионах», — указал Чернышенко.

туризм и отдых