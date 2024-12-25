Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России

Он отметил, что 282 проекта на общую сумму почти 1 миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования. По словам вице-премьера, эти проекты в перспективе обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров. «Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей», — подчеркнул Чернышенко.