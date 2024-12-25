В Уфе спроектировали микрорайон на 33 тысячи человек

Проекты планировки и межевания разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик “Еврострой-Уфа”». По данным Rusprofile, компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрирована в 2023 году в Уфе, специализируется на строительстве зданий. Учредителями ООО являются Владимир Богданов (76% уставного капитала) и ООО «СЗ “Еврострой”», принадлежащее тому же господину Богданову. По итогам 2023 года зафиксированы нулевые показатели прибыли и выручки компании.