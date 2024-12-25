В Астане снесут строящийся жилой комплекс

«Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ».