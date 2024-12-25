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В Астане снесут строящийся жилой комплекс

Незаконно возведенный жилой комплекс Onyx-2, расположенный в районе «Нура» по улице Чингиза Айтматова, 49, снесут. Об этом стало известно Zakon.kz 25 декабря 2024 года из сообщения акимата Астаны.

Источник: gov.kz

В ведомстве уточнили, что его самовольное строительство остановлено при координации со столичной прокуратурой.

«Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ».

заявили в акимате.

Это в свою очередь является нарушением требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

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