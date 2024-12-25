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В Татарстане средняя зарплата составляет 71,4 тыс. рублей

В ПФО Татарстан лидирует по уровню зарплат: итоги января — сентября 2024-го показали среднемесячную зарплату в 71,4 тыс. рублей.

За этот период прошлого года она насчитывала 59,2 тысячи рублей, рассказала на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Актуален вопрос отраслевой дифференциации: в ряде отраслей зарплаты заметно ниже. Это к примеру, недвижимое имущество, гостиничное хозяйство, общепит, где уровень оплаты труда составляет около 44 тысяч в месяц при среднереспубликанском — свыше 70-ти, отметила Зарипова. Поставлена задача, добиться оплаты труда на предприятиях одной отрасли примерно одинаковой. В Татарстане также ведется работа над тем, чтобы предприятия платили зарплату не ниже минимальной.

В этом году было 145 предприятий с зарплатой ниже МРОТ, они доплатили работникам, около пятисот человек получили доначисления в результате их обращений в территориальную комиссию или после внутренних проверок, отметила министр. В 2024-м свыше 17 тысяч человек вышли из «серой занятости» и заключили трудовые договоры.

Татарстан также входит в ряды лидеров среди регионов России по низкому уровню бедности — 184,8 тыс. человек, что составляет 4,6%.