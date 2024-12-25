В Татарстане средняя зарплата составляет 71,4 тыс. рублей

В этом году было 145 предприятий с зарплатой ниже МРОТ, они доплатили работникам, около пятисот человек получили доначисления в результате их обращений в территориальную комиссию или после внутренних проверок, отметила министр. В 2024-м свыше 17 тысяч человек вышли из «серой занятости» и заключили трудовые договоры.