В Татарстане средняя зарплата составляет 71,4 тыс. рублей

За этот период прошлого года она насчитывала 59,2 тысячи рублей, рассказала на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Актуален вопрос отраслевой дифференциации: в ряде отраслей зарплаты заметно ниже. Это к примеру, недвижимое имущество, гостиничное хозяйство, общепит, где уровень оплаты труда составляет около 44 тысяч в месяц при среднереспубликанском — свыше 70-ти, отметила Зарипова. Поставлена задача, добиться оплаты труда на предприятиях одной отрасли примерно одинаковой. В Татарстане также ведется работа над тем, чтобы предприятия платили зарплату не ниже минимальной.
В этом году было 145 предприятий с зарплатой ниже МРОТ, они доплатили работникам, около пятисот человек получили доначисления в результате их обращений в территориальную комиссию или после внутренних проверок, отметила министр. В 2024-м свыше 17 тысяч человек вышли из «серой занятости» и заключили трудовые договоры.
Татарстан также входит в ряды лидеров среди регионов России по низкому уровню бедности — 184,8 тыс. человек, что составляет 4,6%.