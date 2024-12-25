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В Волгоградской области обнаружено подозрительное молоко

Специалисты регуправления Россельхознадзора в ходе мониторинга системы ФГИС «Меркурий» выявили оформление сертификата на сырое молоко с нарушениями.

Установлено, что ветеринарный врач на площадке предпринимателя оформил производственный сертификат на 10 кг сырого молока без указания сырья и ветеринарно-санитарной экспертизы, что нарушает прослеживаемость и приводит к выпуску в оборот некачественной продукции.

Так, производитель нарушил требования Закона РФ № 4979−1 «О ветеринарии», техрегламента и Приказа Минсельхоза России № 646.

Специалисты ведомства направили соответствующую информацию в регкомитет ветеринарии для принятия необходимых мер, а предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Производственные сертификаты на продукцию были аннулированы.