В Волгоградской области обнаружено подозрительное молоко

Установлено, что ветеринарный врач на площадке предпринимателя оформил производственный сертификат на 10 кг сырого молока без указания сырья и ветеринарно-санитарной экспертизы, что нарушает прослеживаемость и приводит к выпуску в оборот некачественной продукции.