В Волгоградской области обнаружено подозрительное молоко

Установлено, что ветеринарный врач на площадке предпринимателя оформил производственный сертификат на 10 кг сырого молока без указания сырья и ветеринарно-санитарной экспертизы, что нарушает прослеживаемость и приводит к выпуску в оборот некачественной продукции.
Так, производитель нарушил требования Закона РФ № 4979−1 «О ветеринарии», техрегламента и Приказа Минсельхоза России № 646.
Специалисты ведомства направили соответствующую информацию в регкомитет ветеринарии для принятия необходимых мер, а предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Производственные сертификаты на продукцию были аннулированы.