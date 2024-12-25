Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на улице Ленина откроют новый ресторан в стиле «тихой роскоши»

Ресторан займет место бывшего кафе Light Garden.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на ближайшие выходные наметили открытие еще одной точки общепита. В центре города на ул. Ленина, 74 начнет работу проект «Терруар». Ресторан откроют на месте закрывшегося кафе Light Garden.

Зал нового ресторана вместит 35 посадочных мест. Его дизайн владельцы задумали в стиле «тихой роскоши». Меню заведения будет сочетать блюда со спиртными напитками с адаптацией под предпочтения пермской публики.

Эногастрономический проект «Терруар» задумал основатель магазина «Мясология» и кафе «Гриль Гараж» Александр Сидорук. Ресторан будет находиться как раз рядом с магазином, указал локацию в Перми «Бизнес-класс».

торговля